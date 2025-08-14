Petro dijo que en homenajes a Miguel Uribe se busca que colombianos “se maten entre sí”

El presidente de la República, Gustavo Petro, desde el departamento de Boyacá, se refirió a los homenajes que se hicieron a Miguel Uribe Turbay en medio de las honras fúnebres que se realizaron en la Catedral Primada y en el Cementerio Central en Bogotá. Actos a los que no asistió el mandatario por petición de la familia del precandidato.

Sin embargo, el presidente Gustavo Petro detalló que en los homenajes a Turbay Uribe, se está buscando que los colombianos se maten entre sí.

“No hablamos de muerte, no hablamos de venganza, ayer sonó como palabras en un homenaje que debió ser a la vida y a la paz, las palabras de la venganza”, dijo el presidente Petro agregando que en los homenajes a Miguel Uribe se busca “que los colombianos se maten entre sí y vuelva la sangre”

Durante la ceremonia que exequias de Uribe Turbay, el padre del senador, Miguel Uribe Londoño, pidió tomar las banderas del precandidato en materia de seguridad.

“Llegó la hora de que todos actuemos, llegó la hora. Lo repito. El país tiene claro de dónde viene la violencia, pero más importante que eso es que los colombianos tengan aún más claro cuál será el liderazgo encargado de continuar y honrar el legado que hoy deja mi hijo”.

“Tenemos una oportunidad única de frenar esta locura en 2026. No la desaprovechemos. Solo así tendrá sentido el asesinato de Miguel, pero jamás podrán asesinar su propósito. Las ideas son indestructibles, pero necesitan ser materializadas para cambiar la historia de un país”, dijo durante la ceremonia en donde nombró al expresidente Álvaro Uribe Vélez.