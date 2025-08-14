Policía Metropolitana de Tunja dispondrá gran operativo para la visita del presidente Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro Urrego estará este jueves en el homenaje al Ejército Nacional en el Puente de Boyacá. / Foto. Presidencia

Tunja

Más de 800 hombres dispondrá la Policía Metropolitana para custodiar la llegada del presidente Gustavo Petro al departamento de Boyacá. El mandatario de los colombianos estará en el municipio de Sotaquirá acompañando la entrega de 2.000 títulos de formalización y en la celebración de homenaje al Ejército Nacional, en el Puente de Boyacá.

“Hemos hecho las coordinaciones con Casa Militar y con todas las cápsulas de seguridad anticipativa que vienen por parte de Presidencia y está todo dispuesto para garantizar el evento inicialmente en Sotaquirá y posteriormente la ceremonia de celebración del Día del Ejército en el puente de Boyacá. Todo está dispuesto y las coordinaciones con las entidades departamentales y municipales también ya se realizó y todo lo tenemos listo para garantizar que este evento salga de la mejor manera”, aseguró el coronel Javier Gustavo Lemus Pinto, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja.

Además del operativo de seguridad que adelantarán con el presidente Gustavo Petro y su comitiva, los efectivos de la Policía Metropolitana instalará varios puestos de control, tanto en los alrededores del municipio de Sotaquirá, como en el corredor vial del Puente de Boyacá.

“Vamos a tener algunos controles, algunos filtros y le pedimos la colaboración para que estas requisas y estos registros que están disponibles para garantizar la seguridad del señor presidente, pues lo hagan de la mejor forma y traten de llevar la menor cantidad de elementos para que sea más ágil el ingreso”, agregó.

De acuerdo con la logística operativa que adelanta la Policía Metropolitana de Tunja, el presidente Gustavo Petro Urrego arribará al municipio de Paipa.

“Tenemos dispuestos más de 800 hombres que estarán brindándole seguridad al señor presidente Gustavo Petro, que inicialmente llega a Paipa y posteriormente se desplaza hacia Sotaquirá, a sus ministros”, agregó Lemus Pinto.

El presidente Gustavo Petro Urrego y el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, estarán desde las 10:00 de la mañana en la entrega de 2.000 títulos de formalización de tierras, junto con el director general de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman Ortiz. En este acto, el mandatario de los colombianos y el Gobernador de Boyacá firmarán el Pacto Boyacá, una inversión conjunta que permitirá la ejecución de 78 proyectos en nueve líneas de acción, como agua potable, modernización del campo con tecnología, potenciar el turismo, impulsar energías sostenibles, mejorar la calidad educativa y los servicios de salud, fortalecer el deporte y conectar al departamento con mejores vías, transporte aéreo y férreo.

En la tarde, el presidente de la República asistirá a la ceremonia de homenaje al Ejército Nacional, que se realizará en el Puente de Boyacá desde las 2:00 p.m.