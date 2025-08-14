Menor que disparó contra Miguel Uribe será condenado el 27 de agosto, pero no por el magnicidio

El menor de 15 años que disparó contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay será condenado el 27 de agosto, pero no por el magnicidio del también senador.

Esto ocurre porque el adolescente, en medio de la audiencia de acusación realizada hace unos días, aceptó que fue quien atacó con la pistola 9 milímetros tipo Glock al congresista y, en ese sentido, se acogió a sentencia anticipada; es decir, reconoció que cometió el delito de tentativa de homicidio.

La aceptación de cargos ocurrió antes de la muerte del precandidato presidencial, por lo que ahora no se le puede adicionar el delito de homicidio agravado.

Según explicaron fuentes judiciales de la Fiscalía, esto se presenta porque, de acuerdo con el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, no se podrá agregar otro delito más.

La máxima pena que se podrá imponer contra el joven es de 8 años, lo que significa que podrá recuperar la libertad a los 23 años y sin antecedentes penales.

La audiencia en la que el juez impartirá el monto de la condena se hará de manera reservada, teniendo en cuenta que el procesado es un menor de edad y que se debe proteger su identidad por ley.

Igualmente, la Fiscalía General de la Nación confirmó que, por ahora, no se descarta que algún grupo armado ilegal esté relacionado con la planeación y ejecución del atentado que desencadenó la muerte del precandidato presidencial.

Según indicaron, la investigación no ha cesado ni un minuto desde el pasado sábado 7 de junio, fecha en la que ocurrió el ataque sicarial que, luego de dos meses, le costó la vida a Uribe Turbay.

