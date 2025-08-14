Fiscalía imputó por homicidio agravado a presuntos implicados en el magnicidio de Miguel Uribe

La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de homicidio agravado consumado a cuatro de los procesados por su presunta participación en los hechos que rodearon la planeación y ejecución del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en el parque El Golfito del barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.

Un fiscal especializado de la Seccional Bogotá adicionó a la formulación de cargos realizada contra los procesados, que inicialmente fueron vinculados a la investigación por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa, “en el entendido de que para el momento de las diligencias judiciales el congresista se encontraba en una clínica en estado crítico”.

La imputación realizada tras la muerte del congresista afectó a Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño o Chipi; Cristian Camilo González Ardila; Katherine Andrea Martínez Martínez; y William Fernando González Cruz, alias El Hermano.

La Fiscalía confirmó que “a estos dos últimos, en atención a nuevos elementos materiales probatorios obtenidos, también les fue adicionado el delito de concierto para delinquir agravado. En el curso de la investigación se ha conocido que Arteaga Hernández habría coordinado las acciones previas y posteriores del atentado, contactado a los demás involucrados y entregado al adolescente infractor el arma de fuego usada para atentar contra el senador Uribe Turbay”.

Por su parte, González Cruz habría participado de las reuniones en las que se planificó el atentado sicarial que mantuvo durante más de dos meses al precandidato presidencial en grave estado de salud en la Fundación Santa Fe. También habría realizado actividades de reconocimiento del lugar en el que finalmente se ejecutó el crimen y, supuestamente, tuvo injerencia en la selección del menor que disparó.

“Asimismo, se le atribuye haber ayudado a escapar a otros involucrados el día de los hechos y vendido uno de los celulares utilizados para orientar la acción criminal. Martínez Martínez presuntamente asistió a encuentros previos en los que se definieron los roles delictivos de los demás implicados en el atentado y trasladó el arma de fuego que fue entregada al adolescente infractor; mientras que González Ardila, a bordo de una motocicleta, se habría ubicado en inmediaciones del parque El Golfito para esperar al joven que disparó y garantizar su huida”.

La Fiscalía General de la Nación explicó en qué condiciones jurídicas quedan los procesados por el ataque que causó la muerte de Uribe.

“Estas cuatro personas están vinculadas formalmente, de acuerdo con su posible responsabilidad en el magnicidio, por los delitos de concierto para delinquir agravado; utilización de menores de edad para la comisión de delitos; ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Todos permanecen privados de la libertad”.

Se espera que en los próximos días se adicione el delito de homicidio agravado a Carlos Eduardo Mora González.

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, calificó de magnicidio el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

“El autor material y quienes participaron en la preparación y planificación del magnicidio contra el senador Miguel Uribe ya responden ante la justicia”, señaló la fiscal Camargo.

También lamentó la muerte del congresista y expresó su solidaridad con su familia, allegados y seguidores.

Recordó que la investigación no ha cesado desde el primer momento y que eso, ha permitido las capturas de seis presuntos involucrados en el ataque.

“Desde la tarde del sábado 7 de junio de 2025, la Fiscalía General de la Nación ha desplegado todas sus capacidades humanas, técnicas y científicas para avanzar y consolidar la investigación”, concluyó la fiscal Luz Adriana Camargo.

