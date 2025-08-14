El presidente Petro advierte que los asesinos del senador Miguel Uribe “no pueden salir victoriosos”

Tras las honras fúnebres del senador Miguel Uribe Turbay, desde el departamento del Chocó, el presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió al magnicidio del precandidato del Centro Democrático.

Es de destacar que el mandatario no asistió a la despedida de Turbay que se realizó en Bogotá, por petición de la familia del senador.

“A veces uno cree que los gritos que salen ‘desmadrados’ por la muerte de un senador es lo que quisieran que salieran los asesinos. Esto hay que reflexionarlo porque los asesinos pareciera que lo que quisieran al matar, es que nos matemos entre nosotros mismos”. Por eso añadió: “no se puede caer en la trampa de la violencia, la historia nos ha enseñado”.

Según el presidente Petro, los asesinos de Miguel Uribe Turbay, “como los asesinos de tanta gente del pueblo colombiano durante tantas décadas, no pueden salir victoriosos. Cuando encienden el odio en el corazón de un colombiano los que están ganando son los asesinos (…) ese colombiano debería saber que quien prende el odio en su corazón es realmente quien está matando a la gente en Colombia”.

Miguel Uribe fue enterrado en el Cementerio Central de Bogotá

Este miércoles 13 de agosto, se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá el funeral del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Uribe Turbay, quien tenía 39 años y era una de las figuras del partido Centro Democrático, murió el pasado lunes, 64 días después de haber sido gravemente herido a tiros en un atentado cuando hacía campaña para las elecciones presidenciales de 2026.

Con una misa solemne en la Catedral Primada y honores militares, Colombia dio este miércoles un adiós multitudinario al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

Presidente Petro no descarta que el ELN sea el responsable del asesinato de Miguel Uribe Turbay

Durante la ceremonia de ascensos de generales de la Policía Nacional, el presidente Gustavo Petro se refirió al magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Para el mandatario lo ocurrido es un hecho de “conmoción nacional”, por lo que señaló que las autoridades han solicitado el apoyo de expertos internacionales para avanzar en la investigación.

Para Petro, los motivos del crimen de Uribe Turbay no estarían relacionados con un tema de odio político.

Además,aseguró que “es probable”, aunque no puede confirmarlo, que el ELN “sea el autor del asesinato del senadorMiguel Uribe Turbay por dinero. Será la investigación, cada vez más difícil, la que diga la verdad, porque hay que afirmarlo con certeza”.

