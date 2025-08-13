“Álvaro Uribe está lleno de veneno, desconoce el genocidio de la UP”: presidente Petro

Luego de que Gabriel Vallejo, Director del Centro Democrático, leyera unas palabras que escribió el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el homenaje que se realizó al senador Miguel Uribe Turbay en el Congreso de la República, el presidente Gustavo Petro respondió.

“Asesinaron a Miguel, que ejercía la oposición crítica y razonada, con la instigación de la venganza inducida por el Presidente de la República”, dijo el expresidente en la carta leída por Gabriel Vallejo. Además, rechazó el argumento de que el asesinato de Miguel Uribe fuese equiparable al genocidio de la Unión Patriótica.

Sin embargo, el presidente, Gustavo Petro, dijo que el expresidente Álvaro Uribe está lleno de “veneno”, ya que desconoce el genocidio de la UP y la participación del Estado.

“Incluso que hoy hace 26 años asesinaron a Jaime Garzón por instigación de un asesor de su gobierno, asigna como responsable al gobierno actual, cuando sabe que los indicios apuntan a los mismos que asesinaron a la UP”.

Durante el discurso, Vallejo también dijo que el Centro Democrático, “nunca apeló a la combinación de las formas de lucha, a diferencia de algunos miembros de la Unión Patriótica, que promovían el secuestro, participaban de órdenes de asesinato, pero se sentían con derecho a imponerse sobre la democracia”.

