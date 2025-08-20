“Terminé dormido y no me despertaron”: Petro tras no asistir a una reunión con sindicalistas

Durante el consejo de ministros que se realizó en la noche del pasado 19 de agosto, el presidente de la República, Gustavo Petro, aseguró que no asistió a una reunió que tenía programada con los representantes de la Unión Sindical Obrera (USO).

Petro explicó a sus ministros la razón de su ausencia: “Hoy tenía cita con la USO, compañera, terminé dormido y no me despertaron”.

Además, señaló que es necesario reprogramar el encuentro debido a que resulta fundamental abordar temas clave para el país: “Hay que hacer una charla con los trabajadores sobre estas realidades científicas”, indicó.

Otro de los momentos curiosos de este encuentro tuvo que ver con el regaño al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, por su inasistencia al consejo de ministros: “Si ustedes no vienen, estamos en la olla (…) es obligatorio”.

