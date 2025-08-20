Actualidad

“Terminé dormido y no me despertaron”: Petro tras no asistir a una reunión con sindicalistas

Otro momento que llamó la atención en el consejo de ministros tuvo que ver con el regaño a Edwin Palma, MinEnergía, por su inasistencia al consejo de ministros.

El presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia de Colombia

El presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia de Colombia

Durante el consejo de ministros que se realizó en la noche del pasado 19 de agosto, el presidente de la República, Gustavo Petro, aseguró que no asistió a una reunió que tenía programada con los representantes de la Unión Sindical Obrera (USO).

Petro explicó a sus ministros la razón de su ausencia: “Hoy tenía cita con la USO, compañera, terminé dormido y no me despertaron”.

Además, señaló que es necesario reprogramar el encuentro debido a que resulta fundamental abordar temas clave para el país: “Hay que hacer una charla con los trabajadores sobre estas realidades científicas”, indicó.

Otro de los momentos curiosos de este encuentro tuvo que ver con el regaño al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, por su inasistencia al consejo de ministros: “Si ustedes no vienen, estamos en la olla (…) es obligatorio”.

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad