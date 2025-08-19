MinTrabajo halla tercerización laboral, jornadas extensas y fallas en seguridad en Tiendas Olímpica

Tras la inspección en 60 tiendas Olímpica en todo el país, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, reveló una serie de hallazgos en materia laboral, que vulneran las condiciones de los empleados de la cadena de supermercados.

La cartera de Trabajo entregó este martes los resultados de las inspecciones en materia laboral en los supermercados Olímpica en todo el país, allí reveló una serie de hallazgos en materia de vinculación laboral, seguridad y salud en el trabajo.

Lea también: Seguiremos con las puertas abiertas, aunque a nosotros nos las cierren: MinTrabajo a Bruce Mac Master

Entre los temas que preocupan al ministerio está la tercerización laboral, pues luego de las inspecciones evidenció que nueve de cada diez trabajadores están contratados por un intermediario, por otra parte, advirtió la cartera laboral que se evidenciaron, entre otros:

Extensas jornadas que llegan a las 10 horas de trabajo al día y con 30 minutos de almuerzo.

La falta de pausas activas.

El no pago de horas extra.

No permitir la compensación de tiempo.

Falta de políticas de desconexión laboral.

Ocultamiento de contratos.

Por otra parte, los temas de seguridad y salud en el trabajo también fueron evidenciados por los inspectores que realizaron las visitas, entre los que destacan: