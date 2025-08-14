MinTrabajo busca plan de mejoramiento tras inspecciones a Olímpica

El Ministerio de Trabajo busca acordar un plan de mejoramiento sobre los posibles hallazgos que se presentarán la próxima semana luego de las inspecciones en materia laboral a las tiendas Olímpica.

Tras el inicio de una serie de visitas por parte de inspectores de trabajo a las tiendas Olímpica en todo el país, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que la próxima semana se entregarán los resultados y se “acordará” un plan de mejoramiento, que permita garantizar las condiciones laborales dignas para los trabajadores de los supermercados y droguerías.

Cabe señalar que estas visitas iniciaron luego de las denuncias enviadas por parte de algunos empleados a la cartera de Trabajo.

“El martes o miércoles se presentarán los resultados de la inspección en 60 tiendas o establecimientos de las Super tiendas Olímpica y con esa presentación de estos resultados, esperamos acordar un plan de mejoramiento con los dueños y los directivos”, señaló el Ministro Sanguino.

También señaló que se anunciará si hay lugar a alguna investigación administrativa.

Por denuncias de sus mismos empleados, MinTrabajo inspeccionó tiendas y droguerías Olímpica

Antonio Sanguino, confirmó que la cartera realizó 60 inspecciones laborales a tiendas y droguerías Olímpica, acompañando personalmente una de esas diligencias. Así mismo, el ministro confirmó quelas visitas se realizaron luego de haber recibido denuncias por parte de los mismos trabajadores de la empresa.

“Acompañé una de las 60 inspecciones laborales que adelantamos desde el MinTrabajo, en tiendas y droguerías Olímpica. Esta actividad se realizó en todas las regiones del país, tras recibir varias denuncias por parte de los y las trabajadoras de esta misma empresa”, escribió Sanguino en su cuenta de X.

Olímpica respondió a inspección de MinTrabajo tras supuestas denuncias de empleados

La cadena de supermercados señaló que ellos no tienen información oficial sobre quejas individuales específicas de sus trabajadores, y que cumple con la legislación laboral.

A través de un comunicado, la empresa señaló lo siguiente:

“Desde el pasado 15 de julio hemos recibido diversas visitas por parte del Ministerio de Trabajo, que hemos atendido con total apertura y colaboración. Valoramos la labor de inspección, vigilancia y control que adelantan las autoridades laborales, y estamos participando activamente en este proceso con información clara y oportuna”.