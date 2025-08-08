Olímpica responde a inspección de MinTrabajo tras supuestas denuncias de empleados

Olímpica se pronunció sobre las visitas que ha hecho el Ministerio de Trabajo a sus tiendas por supuestas denuncias de los empleados.

La cadena de supermercados señaló que ellos no tienen información oficial sobre quejas individuales específicas de sus trabajadores, y que cumple con la legislación laboral.

A través de un comunicado, la empresa señaló lo siguiente:

“Desde el pasado 15 de julio hemos recibido diversas visitas por parte del Ministerio de Trabajo, que hemos atendido con total apertura y colaboración. Valoramos la labor de inspección, vigilancia y control que adelantan las autoridades laborales, y estamos participando activamente en este proceso con información clara y oportuna”.

La empresa además anunció que le envió una comunicación formal al Ministerio de Trabajo reiterando su voluntad de mantener espacios de conversación institucional, constructiva y basada en datos verificables.

“En Olímpica S.A., priorizamos el bienestar de nuestros miles de trabajadoras y trabajadores. Hemos implementado de forma oportuna las disposiciones de la reciente reforma laboral, incluyendo la reducción de la jornada, y reforzado nuestros protocolos de salud y seguridad para colaboradores, proveedores y contratistas”, remató en el comunicado.

Finalmente, en este sentido, el supermercado resaltó que cree en el diálogo, cumple las normas laborales y cuida a su gente, mujeres y hombres que con esfuerzo y dedicación impulsan el crecimiento y desarrollo del país.