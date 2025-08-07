MinTrabajo denunció presiones de empresas sobre sus trabajadores para salir a marchar por Uribe

El Ministerio del Trabajo aseguró que recibió denuncias sobre supuestas presiones que algunas empresas estarían ejerciendo sobre sus trabajadores para que asistan este 7 de agosto a una marcha convocada por un sector político del país “en rechazo a la condena del expresidente Álvaro Uribe”.

Ante el escenario, la cartera laboral advirtió que adelantará investigaciones contra las supuestas compañías que estén ejerciendo dicho tipo de presiones y hasta amenazas contra sus empleados.

Así mismo, el MinTrabajo aseguró que “se ordenarán de inmediato acciones de inspección, vigilancia y control a las empresas de las que se tenga conocimiento de presuntos casos de violencias, amenazas o violación de la normatividad laboral en contra de sus trabajadores por los asuntos aquí expuestos”.

Por otro lado, la cartera laboral manifestó que “La protesta social y la libertad de expresión son derechos fundamentales que en el marco de las garantías, en especial de la libertad, deben transcurrir de manera pacífica y sin violencias de ningún tipo contra quienes se movilicen o decidan no hacerlo”, pero dejando claro que “los hombres y mujeres trabajadoras de Colombia están protegidos por la Constitución y las leyes frente a posibles imposiciones de carácter político y religioso que afecten sus derechos laborales como lo establece el artículo 59 del Código Sustantivo del Trabajo (CST)”.

Finalmente, la cartera laboral hizo un llamado para que los trabajadores que hayan o estén viviendo algún tipo de presión para asistir a la marcha en mención este jueves, sigan denunciando.