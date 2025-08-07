Ya hay fecha de pruebas escritas de concurso DIAN 2667 y Mintrabajo: La CNSC lo confirmó

El próximo domingo, 17 de agosto y lunes 18 de agosto, la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) realizara las pruebas escritas para los procesos de selección de la DIAN y Ministerio del Trabajo.

Se recomiendan a los participantes repasar los contenidos de la guía de orientación y mantenerse informados a través de los canales oficiales, cómo la página ofical de la CNSC .

La masiva participación registrada en procesos anteriores evidencia el creciente interés de los colombianos por vincularse al servicio del Estado, se espera que esta nueva etapa transcurra con normalidad.

Estas jornadas están diseñadas para medir los conocimientos, aptitudes, habilidades y actitudes de acuerdo con el empleo al que aplicaron, quienes fueron citados son aquellos que superaron la verificación de requisitos mínimos.

Cerca de 106.800 aspirantes admitidos fueron citados para presentar las pruebas del proceso DIAN 2667, en el cual se están ofreciendo más de 1.100 vacantes.

Este proceso será llevado en 43 ciudades, en capitales y municipios como Girardot, Maicao, Turbo, Sogamoso, Palmira entre otros.

De igual manera, el lunes, 18 de agosto, 55.000 aspirantes participarán en las pruebas escritas dentro del proceso del Ministerio de Trabajo, en el cual se ofrecen 1.300 vacantes.

Se aplicarán las pruebas en 32 ciudades capitales y municipios como Barrancabermeja, Buenaventura y Apartadó.

Los aspirantes que deseen consultar la hora y lugar asignados de la prueba deben hacerlo a través del aplicativo SIMO, accediendo desde la página web oficial de la CNSC o directamente desde https://simo.cnsc.gov.co, ingresando con su usuario y contraseña asignados, consultando en la sección de “Alertas”.

Recomendaciones generales para los aspirantes:

El ingreso a los sitios de aplicación será habilitado desde las 7:15 a.m.; la prueba iniciará a las 8:00 a.m. y finalizará al medio día.

y finalizará al medio día. Debe llevar sus propios implementos para desarrollar la prueba de forma adecuada, lápiz y borrador.

Presentar un documento de identificación válido, como la cédula física o digital , pasaporte original, contraseña de la registraduría.

, pasaporte original, contraseña de la registraduría. Presentarse mínimo 30 minutos antes de la hora indicada.

indicada. Está prohibido ingresar con:

Maletines , morrales, maletas, libros, hojas , cuadernos, revistas o gorras.

, morrales, maletas, libros, , cuadernos, revistas o gorras. Dispositivos electrónicos o mecánicos cómo; celulares, calculadoras, tabletas, portátiles , cámaras, audífonos, relojes inteligentes.

calculadoras, tabletas, , cámaras, audífonos, Armas de cualquier tipo.

No se permitirá el ingreso de quienes estén en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicoactivas.

No podrán ingresar con acompañantes; las personas con discapacidad recibirán el apoyo necesario por parte del personal capacitado o auxiliares logísticos.

recibirán el apoyo necesario por parte del personal capacitado o auxiliares logísticos. Se recomienda no llevar vehículos, ya que no se permite el ingreso de ningún medio de transporte a los sitios de aplicación.

La CNSC han reiterado la importancia del mérito como principio en estas convocatorias, buscando garantizar transparencia e igualdad de condiciones para todos los aspirantes.

Escuche W radio en vivo aquí: