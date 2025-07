Colombia puede tener más empleo y más oportunidades: investigador Andrés Rodríguez-Pose

Considerado el investigador más influyente del mundo, Andrés Rodríguez-Pose, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso para compartir sus perspectivas sobre la situación actual de innovación y desarrollo en el país, en el marco del Foro de Desarrollo Local de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en Barranquilla.

Sobre el estado del desarrollo en Colombia, opinó: “Pues estamos mal como en todo el resto del mundo. En los últimos años lo que ha habido ha sido una tendencia a fomentar políticas que tenga tienden a favorecer los polos de desarrollo. Y los polos de desarrollo están generalmente asimilados a las grandes ciudades”.

“Antes las políticas de desarrollo era intentar ayudar, intentar invertir en las áreas rezagadas… En las últimas dos décadas lo que se ha hecho ha sido lo contrario (…) El problema es que eso no suele funcionar”, agregó.

Rodríguez-Pose, quien también es profesor de Geografía Económica en la London School of Economics y asesor de gobiernos y organismos internacionales, aseguró que no se está utilizando todo el potencial del país “al no prestar atención a las desigualdades territoriales” y “al intentar fomentar el desarrollo de determinados polos”.

“Colombia podría querer crecer mucho más, podría tener mucho más empleo, más oportunidades”, expresó el experto.

La solución, a ojos de Rodríguez-Pose, es establecer estrategias que permitan movilizar todo el potencial del país, involucrando a la población de cada región para que solucione sus problemas de futuro. “No se trata de construir algo nuevo, sino de construir algo diferente a partir de lo que ya se tiene aquí”, comentó.

Respecto a medidas recomendables para los gobiernos, el experto en economía destacó la importancia de enfocarse en una “transición verde”, la cual afirmó que “es una obligación, es una oportunidad y es un problema”, teniendo en cuenta problemas actuales como el cambio climático.

“Para luchar contra el cambio climático necesitamos la transición verde y esta requiere, dada la dimensión del problema, medidas drásticas para conseguir los objetivos. Pero para llegar a esos objetivos tenemos que hacer transformaciones”, puntualizó.

Escuche la entrevista completa aquí:

Play/Pause Colombia puede tener más empleo y más oportunidades: investigador Andrés Rodríguez-Pose 14:46 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: