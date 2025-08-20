Durante el consejo de ministros de este martes 19 de agosto, Petro cuestionó a alcaldes que aparecieron con una bandera de Colombia en Congreso de la ANDI. Foto: Joel González - Presidencia de la República. / Joel_Gonzalez

Luego de que los alcaldes de Medellín, Federico Gutiérrez; Barranquilla, Alejandro Char; Bogotá, Carlos Fernando Galán; Cartagena, Dumek Turbay Paz; y Cali, Alejandro Éder, durante el 10º Congreso Empresarial Colombiano de la ANDI portarán una gran bandera de Colombia, el presidente Petro se pronunció en medio del consejo de ministros.

La respuesta de los alcaldes se había dado tras la decisión del candidato presidencial de Daniel Quintero, de irrumpir en el Congreso de la ANDI portando una bandera de Palestina. “La diferencia entre Colombia y Gaza es que el genocidio en Gaza es 10 veces más grande, 70 mil colombianos y colombianas. Allá van 700 mil, por eso yo creo que aplaudieron los alcaldes”, explicó Petro.

Por eso, Petro recordó que Colombia y Gaza tienen “sucia la bandera de genocidio del pueblo (…) en ambos lo que debemos acabar el genocidio, antes que nada. Por eso he pedido al ministro de defensa que no se traiga en trampas y se decrete la prohibición de exportaciones de carbón (a Israel)”.

Durante el consejo de ministros, Petro volvió a referirse a la polémica, por cuenta de la no asistencia al congreso de la ANDI, desarrollado en Cartagena. “Ponen a sus ideólogos a hablar por ellos su programa de gobierno, que no es más, sino sobreexplotar”, afirmó el jefe de Estado.

Petro reiteró que, durante su gobierno, los ricos han obtenido muchas más ganancias. “Se están llenando de billete, porque mejoramos las condiciones macroeconómicas, entonces se enriquecen los pobres y se enriquecen los ricos, tal como lo dijimos en campaña, pero ellos no lo entienden”, manifestó.

“Ellos no lo entienden y entonces nos echan, nosotros que nos importa la ANDI, no me gusta el whisky ni que me inviten”, afirmó Gustavo Petro, quien cuestionó que el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, no ha aclarado por qué es mencionado en las grabaciones de Álvaro Leyva en donde se hablaba de una supuesta conspiración para tumbar al presidente de la República.

Así fue la salida de los alcaldes durante el Congreso de la ANDI en Cartagena

Hoy, más que nunca, Colombia nos necesita unidos. Estamos listos para seguir representando un mismo país, un solo país. Con trabajo, con unión, las ciudades de Colombia seguimos avanzando. pic.twitter.com/NpQaYFjaFr — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) August 15, 2025

