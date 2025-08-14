Video: Daniel Quintero interrumpió debate de precandidatos en la ANDI y exhibió bandera de Palestina

Rechazo y abucheos generó la interrupción de Daniel Quintero en medio del debate de precandidatos en el marco de ANDI. El exalcalde de Medellín, quien no estaba invitado al conservatorio, se subió a la tarima y abrió una bandera de Palestina.

La penosa situación se registró en medio del discurso que daba Mauricio Cárdenas. De inmediato, los abucheos llegaron por parte de los más de 3 mil asistentes del recinto que pidieron el retiro de Quintero y le gritaron “Fuera” y “Ladrón”.

Enrique Peñalosa, Juan Manuel Oviedo, María Fernanda Cabal, Claudia López y Roy Barreras formaban parte de la conversación en la que se plantearon temas sobre seguridad, economía, entre otros temas.