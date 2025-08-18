Petro cuestionó al presidente de la ANDI: “¿Se atrevió a colaborar con un golpe de Estado?”

El presidente Gustavo Petro reaccionó en su cuenta de X a la entrevista del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, en La W, donde se refirió a su decisión de no asistir al reciente Congreso Empresarial de la ANDI, mencionando que su ausencia se dio como un acto de solidaridad con el mandatario de los colombianos, quien no fue invitado.

Petro cuestionó que el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, no ha aclarado por qué es mencionado en las grabaciones de Álvaro Leyva, donde se hablaba de una supuesta conspiración para tumbar al presidente de la República. Por eso, el mandatario se preguntó: “¿Se atrevió a colaborar en un golpe de Estado?“.

“La Fiscalía debería aclararnos ese intento de sedición (...) ¿Los aplausos que recibe son por ese hecho?, ¿entonces estar al lado del pueblo trabajador merece el derrocamiento del Gobierno?, ¿a tal punto llega el egoísmo social en Colombia?, ¿la sociedad de castas?”, aseguró el presidente.

Es importante destacar que Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, en diálogo con La W dijo que el presidente Petro no fue invitado al evento porque en reuniones previas no mostró interés de asistir, e incluso habría dicho que no se sentía cómodo participando en ese tipo de espacios.

Sobre esta afirmación, Sanguino comentó en La W que el presidente Petro dice lo contrario, sin embargo, “le correspondía a la ANDI, por lo menos, cursar una invitación formal. Bruce Mac Master también dijo que yo no había sido invitado como ministro del Trabajo, a pesar de que en días anteriores me reuní con el vicepresidente jurídico de la ANDI, Alfonso Palacio, y él mismo me invitó; pero ante este acto de descortesía, los ministros mal haríamos en haber concurrido a un evento en el que se veta la presencia del presidente de la República”.

¿La ANDI está haciendo política contra el Gobierno Petro?

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, sí está haciendo política contra el Gobierno de Gustavo Petro.

“Yo esperaría que los empresarios del país no están en esa onda, pero lo mismo ocurre con el presidente de Fenalco, Jaime Cabal, y a veces con el presidente de la SAC (…) Hay que insistir en el diálogo, nosotros vamos a insistir en ello, vamos a mantener una actitud de diálogo con todos los sectores productivos del país y con los trabajadores”, dijo el ministro.

Concluyendo con que “el empresariado debe reconocer que el Gobierno, sea de izquierda o sea de derecha, es un interlocutor permanente por los asuntos que corresponden a la economía del país. El Congreso que vimos en Cartagena fue pensando en el próximo Gobierno, pero solo invitaron a un sector de una orilla política”.