Con la mayor emisión de títulos en BVC, Bogotá garantiza financiación para troncales alimentadoras

Tras la quinta emisión de títulos en la Bolsa de Valores de Colombia, el Distrito aseguró los recursos para el avance de las obras de las troncales alimentadoras de la primera línea del metro de Bogotá.

En esta operación de crédito, también participaron el grupo Cibest Capital como estructurador y coordinador de la oferta, Aval Fiduciaria como agente de manejo y como agentes colocadores, Valores Bancolombia, Credicorp Capital y Corredores Davivienda.

Lea también: Rescatan a un perro que estaba siendo maltratado en la localidad de Usaquén

“TransMilenio es líder y modelo a seguir en este tipo de transacciones que permitieron obtener más de $576.000 millones, que garantizan la ﬁnanciación de las Troncales Avenida Ciudad de Cali y Avenida Carrera 68, las cuales que entrarán en operación paulatinamente hasta 2027 y beneﬁciarán a cerca de 2,4 millones de habitantes de las localidades Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa, Tunjuelito, Puente Aranda, Teusaquillo, Barrios Unidos, Suba, Usaquén y Chapinero reduciendo en al menos 30% el tiempo de viaje de usuarios de transporte público”, dijo María Fernanda Ortiz, gerente general del Sistema.

Para esta emisión, el mercado demostró gran interés por la serie ofertada.

“La demanda fue de $589.001 millones, superando 1,47x veces el monto ofrecido. La serie A se colocó a una tasa de IPC + 7,65% E.A. a 7 años, y la Serie D en Unidad de Valor Real (UVR) a una tasa fija de 7,93% E.A. a 16 años”.

Cabe recordar que, los recursos de la emisión serán utilizados para la financiación de la construcción de las Troncales Avenida Ciudad de Cali y Avenida Carrera 68

Las obras de estas dos troncales alimentadoras de la Primera Línea del Metro de Bogotá permitirán que la ciudad cuente con carriles mixtos, carriles BRT, veinte estaciones sencillas, entre estas una estación multimodal de integración con la primera línea del metro de Bogotá.