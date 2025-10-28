Rescatan a un perro que estaba siendo maltratado en la localidad de Usaquén

Bogotá

Tras un operativo interinstitucional, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, en conjunto con la Policía Ambiental y la Fiscalía General de la Nación, rescataron a Samantha, una perrita de 14 años víctima de presunto maltrato animal.

El caso se conoció por un video difundido en redes sociales que se volvió viral, en donde se observaba cómo el dueño de la mascota la golpeaba de manera indiscriminada, aparentemente por haberse orinado en un pasillo del edificio donde vivía, al norte de la ciudad.

Al llegar al lugar, el equipo médico veterinario del Instituto realizó la valoración inicial de Samantha, quien presentaba dolor y signos compatibles con agresiones físicas recientes. “Debido a las condiciones en las que se encontraba, el Instituto emitió un concepto técnico desfavorable y la Policía Ambiental y Ecológica realizó la aprehensión material preventiva del animal, que fue entregado en custodia al IDPYBA”.

Por su parte, las evidencias y el material probatorio recopilado serán remitidos a los inspectores de Policía, con el fin de adelantar las actuaciones correspondientes y buscar la judicialización del presunto responsable.