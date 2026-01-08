David Luna, Vicky Dávila y Mauricio Lizcano. Fotos: (Colprensa - Lina Gasca) / (Colprensa - Lina Gasca)

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Registraduría avaló a los seis primeros candidatos presidenciales por firmas: estos son

La Registraduría ya revisó las firmas de al menos 12 aspirantes de los 22 que buscan avalar su candidatura presidencial por grupos significativos de ciudadanos.

La W conoció a los primeros seis precandidatos que sí cumplen con el número mínimo de firmas:

Aníbal Gaviria

Mauricio Cárdenas

Santiago Botero

David Luna

Mauricio Lizcano

Vicky Dávila

Le puede interesar: “Centro Democrático podría tener dos candidatos en consulta de derecha”, confirmó José Obdulio Gaviria

Seis NO cumplen con el requisito:

Pedro Agustino Rosado Escorcia

Mihály Flandorffer Peniche

Alexander Francisco Henao Otálora

Ernesto Sánchez Herrera

Henry Humberto Martínez Sánchez

Pedro Pablo Díaz García

La Registraduría seguirá revisando firmas, pues tiene plazo hasta el 21 de enero para hacer la verificación e informar el listado definitivo de candidatos.

Escuche la noticia aquí:

Play/Pause Registraduría avaló a los seis primeros candidatos presidenciales por firmas: estos son 03:13 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí: