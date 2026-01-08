Actualidad

Registraduría avaló a los seis primeros candidatos presidenciales por firmas: estos son

Además, hay seis candidatos que no cumplen con los requisitos de la Registraduría para avalar sus firmas.

David Luna, Vicky Dávila y Mauricio Lizcano. Fotos: (Colprensa - Lina Gasca) / (Colprensa - Lina Gasca)

La Registraduría ya revisó las firmas de al menos 12 aspirantes de los 22 que buscan avalar su candidatura presidencial por grupos significativos de ciudadanos.

La W conoció a los primeros seis precandidatos que sí cumplen con el número mínimo de firmas:

  • Aníbal Gaviria
  • Mauricio Cárdenas
  • Santiago Botero
  • David Luna
  • Mauricio Lizcano
  • Vicky Dávila

Seis NO cumplen con el requisito:

  • Pedro Agustino Rosado Escorcia
  • Mihály Flandorffer Peniche
  • Alexander Francisco Henao Otálora
  • Ernesto Sánchez Herrera
  • Henry Humberto Martínez Sánchez
  • Pedro Pablo Díaz García

La Registraduría seguirá revisando firmas, pues tiene plazo hasta el 21 de enero para hacer la verificación e informar el listado definitivo de candidatos.

