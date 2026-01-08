Registraduría avaló a los seis primeros candidatos presidenciales por firmas: estos son
Además, hay seis candidatos que no cumplen con los requisitos de la Registraduría para avalar sus firmas.
Registraduría avaló a los seis primeros candidatos presidenciales por firmas: estos son
La Registraduría ya revisó las firmas de al menos 12 aspirantes de los 22 que buscan avalar su candidatura presidencial por grupos significativos de ciudadanos.
La W conoció a los primeros seis precandidatos que sí cumplen con el número mínimo de firmas:
- Aníbal Gaviria
- Mauricio Cárdenas
- Santiago Botero
- David Luna
- Mauricio Lizcano
- Vicky Dávila
Seis NO cumplen con el requisito:
- Pedro Agustino Rosado Escorcia
- Mihály Flandorffer Peniche
- Alexander Francisco Henao Otálora
- Ernesto Sánchez Herrera
- Henry Humberto Martínez Sánchez
- Pedro Pablo Díaz García
La Registraduría seguirá revisando firmas, pues tiene plazo hasta el 21 de enero para hacer la verificación e informar el listado definitivo de candidatos.
