Listos los candidatos que quedaron inscritos para elecciones legislativas de 2026: ¿cuántos son?

Colombia

Este miércoles, 17 de diciembre, la Registraduría Nacional publicó los datos oficiales de la totalidad de los candidatos que quedaron inscritos para las elecciones legislativas de 2026.

Cabe aclarar que estas elecciones son diferentes a las presidenciales, que aunque también serán en 2026, se realizarán en fechas diferentes.

¿Cuántos candidatos quedaron inscritos para las elecciones de Cámara y Senado en 2026?

Ahora, el ente electoral mencionó que, tras el cierre del periodo de modificaciones, quedaron inscritos un total de 3.144 candidatos.

¿Cómo se distribuyen la totalidad de los candidatos inscritos?

Pues bien, para el Senado de la República la son 1.078 los candidatos de los 3.144. De estos 1.078 se componen 26 listas de la siguiente forma: por la circunscripción nacional, 16 listas conformadas por 1.054 candidatos y por la circunscripción indígena, 10 listas integradas por 24 aspirantes.

Por otro lado, son 2.066 candidatos los que quedaron inscritos para la Cámara de Representantes.

Estos están dentro de 498 listas, distribuidas por circunscripción de la siguiente manera: territorial, 302 listas integradas por 1.631 candidatos; indígena, 10 listas constituidas por 22 candidatos; afrodescendiente, 46 listas conformadas por 124 candidatos; internacional, 17 listas formadas por 43 candidatos y por las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), 123 listas integradas por 246 candidatos.

Modificaciones y casos en los que se puede aplicar

La Registraduría también explicó que hasta un mes antes de la elección, es decir, el 8 de febrero de 2026, podrán modificarse los candidatos cuando se trate de revocatoria de la inscripción por causas constitucionales o legales, inhabilidad sobreviniente o evidenciada con posterioridad a la misma. Asimismo, hasta el 25 de febrero de 2026 podrán inscribirse nuevos candidatos en caso de muerte o incapacidad física permanente.

¿Cuándo serán las elecciones de Cámara y Senado en Colombia en 2026?

Pues bien, la respuesta la dio el pasado jueves, 6 de marzo, el mismo registrador nacional, Hernán Penagos, durante una rueda de prensa en la que informó cuál será el calendario electoral del año entrante.

El evento, ese día, contó con la presencia, entre otras personas, de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo; el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco; el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez; la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz y más personalidades públicas.

Así, pues, la cabeza de la Registraduría comunicó que las elecciones para la Cámara de Representantes y el Senado de la República serán el próximo domingo, 8 de marzo, de 2026.