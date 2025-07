Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino: “Tenemos un grupo élite de inspectoras de trabajo”

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, pasó por los micrófonos de Mujeres W, en el marco del Foro de Desarrollo Local de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Allí, compartió un balance de la situación laboral de las mujeres en el país y los esfuerzos que se están desarrollando desde el Ministerio para mejorar las condiciones.

“Es absolutamente inocultable que hay una situación de desigualdad, no solo en relación con el tipo de empleo, sino también con la remuneración que reciben las mujeres en comparación con los hombres”, partió explicando el funcionario, haciendo énfasis en la importancia de solucionar este problema y los avances que se han conseguido a la fecha.

“Ya hemos avanzado mucho en la presencia de las mujeres, por ejemplo, en los cargos directivos de las empresas. En el sector público, se ha venido avanzando de una ley de cuotas del 30% a una ley de paridad y una ampliación del mercado laboral hacia las mujeres, pero sigue habiendo problemas que sobre todo afectan a las mujeres, además de la violencia y del acoso”, explicó.

Frente al tema del acoso contra las mujeres, el ministro comentó que se está consolidando un equipo especializado para hacer seguimiento y responder a los delitos que se puedan estar presentando en los ambientes laborales. Esto, con el objetivo de “garantizar los derechos laborales de las mujeres”

“Nosotros tenemos un grupo élite de inspectoras de trabajo, lo vamos a fortalecer, dedicadas exclusivamente a los delitos de género y a las situaciones de acoso laboral contra las mujeres”, afirmó.

Según explicó, estas brigadas estarán presentes en todo el país. “El Ministerio del Trabajo es de las pocas entidades del Gobierno Nacional que tiene presencia en los 32 departamentos del país. Nosotros tenemos una oficina territorial en todos y cada uno de los departamentos”, aseguró.

El funcionario también anunció el lanzamiento de un programa de conciliación laboral digital. “Cualquier persona a través de su celular, o desde cualquier medio digital, puede solicitar, puede denunciar y puede solicitar mecanismos alternativos de conciliación de esos conflictos laborales”, explicó.

Un interés por lo público y lo político desde pequeño

La conversación con el ministro Sanguino no fue únicamente sobre temas ejecutivos pues también compartió relatos de sus experiencias personales y hasta cómo la política pública se convirtió en un interés que ha tenido desde que era un niño.

“Yo como no aprendí a tocar acordeón y no era muy bueno para el fútbol ni para el básquetbol. Me fui encontrando con estas inquietudes políticas y sociales, terminé siendo dirigente estudiantil en mi colegio y decidí por allá cuando estaba en noveno grado que iba a estudiar Ciencias Sociales”, comentó entre risas.

El ministro recordó que fue una profesora de tercero de primaria quien fue la primera persona en inspirar su interés que terminaría consolidándose en la adultez. “Yo me apasioné por la historia y yo creo que eso me llevó, sin que lo fuera pensando, a la vida pública y a la política”, expresó.

Sanguino también compartió un poco de su historia familiar pues él fue el primero en conseguir terminar la universidad “Mis papás eran campesinos del Catatumbo que se vinieron desplazados en las tantas violencias que hemos tenido (…) en mi familia éramos ocho hermanos. Nadie había podido terminar una carrera universitaria, así que yo me propuse eso, mi sueño era ser profesional”, dijo.

Actualmente considera que hay varios temas importantes en la política pública como hacer este espacio más accesible para las juventudes y combatir contra la corrupción, no obstante, asegura que, para conseguir tales objetivos, son claves la inclusión y la paz.

“Otro inmenso desafío, quizás el más importante que tenemos en Colombia y en el mundo, por supuesto, ser sensibles ante los más débiles, reducir desigual saldades, incluir la gente… Esa es la mejor manera de construir paz”, enfatizó.

