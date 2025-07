¿Cómo ver los resultados de la convocatoria CNSC para Contralorías y MinTrabajo? Fecha y paso a paso

La Comisión Nacional para el Servicio Civil, CNSC, dará a conocer los resultados para aspirantes a cargos en Contralorías territoriales y Ministerio del Trabajo.

En W Radio le informamos sobre las convocatorias.

¿Dónde ver los resultados y fecha?

Usted podrá ver los resultados ingresando al Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO), en el portal web de la CNSC: http://www.cnsc.gov.co.

Una vez allí, a partir del 8 de julio del 2025, serán publicados los resultados definitivos y las respuestas a las reclamaciones de la etapa de Verificación de Requisitos Mínimos (VRM), ingresando con su usuario y contraseña.

En su página web, la Universidad Libre le recuerda a los aspirantes que “la VRM no es una prueba ni un instrumento de selección, sino una condición obligatoria de orden constitucional y legal, que de no cumplirse genera el retiro del aspirante en cualquier etapa del Proceso de Selección y que contra la decisión de la respuesta que resuelve la reclamación no procede ningún recurso de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Decreto 760 de 2005 y el numeral 3.4 del Anexo del Acuerdo de Convocatoria.”

Paso a paso para ver los resultados de la convocatoria CNSC:

Acceda al sitio web de la CNSC: https://www.cnsc.gov.co/. Ingrese a SIMO: Busque y seleccione la opción para acceder al Sistema de Apoyo para la igualdad, el Mérito y la oportunidad (SIMO). Inicie sesión: Introduzca su usuario y contraseña para ingresar a su perfil en SIMO. Consulta los resultados: Una vez dentro de SIMO, diríjase a la sección correspondiente a la convocatoria de Contralorías o Ministerio del Trabajo y busca los resultados de las etapas en las que participo.

Recuerde que la fecha de publicación de los resultados es basándose en el cronograma encontrado en el anexo de términos y condiciones del cual usted debe de estar enterado, en caso de dudas usted deberá consultar el Acuerdo específico de la convocatoria o visitar el sitio web del concurso.