“Los gringos están en la olla si piensan que invadiendo Venezuela resuelven su problema”: Petro

El presidente Gustavo Petro en el consejo de ministros de este martes 19 de agosto. Foto: Joel González - Presidencia de la República / Joel_Gonzalez

Durante un nuevo consejo de ministros que se realizó en la noche de este martes 19 de agosto en Casa de Nariño, el presidente de la República, Gustavo Petro, fue enfático en rechazar una posible intervención de los Estados Unidos en Venezuela. El mandatario agregó que sería un error.

Petro aseguró que “los gringos están en la olla si piensan que invadiendo Venezuela resuelven su problema, meten a Venezuela en el caso de Siria, solo que con el problema que se arrastran a Colombia lo mismo”.

El mandatario de los colombianos también explicó que a pesar de que Diosdado Cabello dice que en Venezuela no hay presencia de guerrilleros del ELN, “si están yo lo que he hecho es invitarlos es a sacarlos, coordinando”.

Por eso, Petro manifestó que, ante una invasión en Venezuela, “irían estos grupos a apoderarse de las riquezas del subsuelo minerales y eso significa más economía para la muerte, no para la vida".

Además, el mandatario añadió: “así que yo le dije a Trump a través de sus emisarios que eso sería el peor error y no es como la prensa dice, que entonces somos aliados de Maduro, yo voy a pasar aquí y Maduro va a pasar, cualquiera que sea el año”.

De igual forma, Petro dijo que su periodo presidencial “está fijado por la Constitución, entonces nosotros nos vamos el 6 de agosto y el 7 ya salimos de aquí, no tengo nada que llevarme, porque aquí no me gusta casi nada, pero bueno, malos recuerdos”.

