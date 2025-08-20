Procuraduría ejecuta suspensión contra Alfredo Saade por el modelo de pasaportes

El director de La W, Julio Sánchez Cristo, reveló en primicia que la Procuraduría General de la Nación, con la firma de sus tres procuradores instructores, determinó ejecutar la suspensión provisional por tres meses en contra del jefe de despacho del presidente Gustavo Petro, Alfredo Saade.

La decisión se fundamentó por cuenta de la polémica en torno a sus presuntas injerencias indebidas en el caso de los pasaportes, donde de acuerdo con testimonios, que se ratifican en la decisión firmada y ejecutada en las últimas horas, se considera un riesgo su continuidad en el cargo.

Fuentes enteradas del caso indicaron a La W que la determinación de ejecutar la orden de suspensión provisional se produjo al encontrar que a la fecha el pastor Saade presuntamente no había presentado su carta de renuncia al cargo como jefe de despacho aún y al parecer seguía ejerciendo sus funciones.

Cabe recordar que el pasado viernes 15 de agosto, cuando estaba lista la orden de apartarlo del cargo provisionalmente, fue publicada su hoja de vida para ser embajador de Colombia en Brasil.