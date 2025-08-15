Alfredo Saade sale de su cargo como jefe de Despacho: será embajador de Colombia en Brasil

En la tarde de este viernes 15 de agosto, el jefe Despacho de la Presidencia de la República, Alfredo Saade, aseguró que saldrá de su cargo por petición del propio presidente Gustavo Petro. Así lo confirmó a través de su cuenta en la red social X en donde explicó que el mandatario le encargó una nueva misión.

Según Saade, Petro le pidió que sea su embajador en Brasil, “con instrucciones precisas para seguir construyendo relaciones de éxito con sur América”. Ante esto, añadió que se siente agradecido por la confianza del presidente Petro. “Fue un placer estar a su lado estos dos meses cumpliendo las tareas asignadas, las cuales realicé con éxito rotundo. Sé que este nuevo reto también lo llevaré a buen puerto. Esto apenas comienza”.

De igual forma, en la página de la Presidencia de la República, ya aparece publicada la hoja de vida de Alfredo Saade, para asumir su nuevo rol de embajador de Colombia en Brasil, cargo que era ocupado por Guillermo Rivera.

#NoticiaW | Tras confirmarse que saldrá de su cargo como jefe de Despacho, la Presidencia de la República publicó la hoja de vida de Alfredo Saade para asumir la Embajada de Colombia en Brasil. pic.twitter.com/CNJqX2XHXD — W Radio Colombia (@WRadioColombia) August 15, 2025

Según su hoja de vida, Saade es profesional en derecho con especialización en gerencia en gobierno y gestión pública. Además, ha sido contratista del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en varias oportunidades y fue director de la Asociación Colombiana de Áreas Metropolitanas (Asoareas).

El presidente @petrogustavo me ha pedido que sea su embajador en Brasil, con instrucciones precisas para seguir construyendo relaciones de éxito con sur América.

Fue un placer estar a su lado estos dos meses cumpliendo las tareas asignadas, las cuales realicé con éxito rotundo.… pic.twitter.com/3NX4wcvNSE — pastor saade (@alfredosaadev) August 15, 2025

