“No se puede seguir insinuando que Petro tiene culpa”: Alfredo Saade sobre Miguel Uribe

En la mañana de este 11 de agosto, tras conocerse la muerte del precandidato del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, el jefe de Despacho de la Presidencia de la República, Alfredo Saade, lamentó lo ocurrido y se solidarizó con la familia del senador que fue víctima de un atentado en el occidente de Bogotá.

En sus declaraciones, Saade fue enfático en decir que no se puede responsabilizar el presidente Petro por la muerte y el atentado contra Uribe Turbay.

Estas fueron las palabras del funcionario Saade:

“(Era) un muchacho que tenía un futuro por delante, (quiero) mandar un abrazo a la familia, un mensaje de solidaridad, amor y paz. Que el país siga orando y pueda dar un vuelco en este ambiente electoral que lo ha querido manchar de sangre, no se puede seguir insinuando que el presidente Petro tiene culpa en este homicidio”.

También destacó que el presidente Petro siempre ha buscado la paz, a pesar de ser un hombre perseguido: “El país debe entender que el presidente Petro es la persona más perseguida de los últimos tiempos (…) lo único que ha buscado es la paz para los colombianos. Exigimos y pedimos a la justicia que se llegue a esas personas que dieron la orden de asesinar a Miguel Uribe, esto es un tema de Nación en donde debemos unirnos y llamar a la calma”.

Ante estos hechos, el jefe de Despacho dijo que la actividad política siempre tiene un riesgo. En ese sentido, añadió: “No creo que esto haya aumentado el miedo de los candidatos, toda actividad tiene un riesgo (…) manejar bicicleta tiene un riesgo de caerse y atropellarse, más en una actividad pública tan convulsionado de ahora”.

