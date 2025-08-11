Miguel Uribe Turbay será velado en cámara ardiente en el Congreso

Curul del senador Miguel Uribe Turbay cubierta con la bandera de Colombia. EFE / Mauricio Dueñas Castañeda / Mauricio Dueñas Castañeda ( EFE )

Después de la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, se confirmó que su cuerpo fue trasladado de la Fundación Santa Fe de Bogotá a la sede de Medicina Legal.

Posteriormente, el cuerpo llegará al Salón Elíptico del Congreso de la República, donde será velado después de las 3:00 de la tarde.

El cuerpo estará en cámara ardiente hasta el miércoles 13 de agosto en horas de la mañana, cuando será trasladado a la Catedral Primada donde se llevarán a cabo las exequias.

Por el momento, se está definiendo cómo va a ser el ingreso de las personas que quieran presentar sus respetos al senador Uribe Turbay. Preliminarmente, se conoce que este lunes 11 de agosto el ingreso solamente estará disponible para la familia, mientras que a partir del martes 12 de agosto sí estará abierto al público.

Fiscalía imputará homicidio agravado a los seis procesados

La Fiscalía General de la Nación ampliará la imputación de cargos contra los seis procesados por el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció a la 1:56 de la mañana de este lunes 11 de agosto luego del atentado que sufrió el pasado 7 de junio en el barrio Modelia de Fontibón.

Este lunes, 11 de agosto, la Fiscalía radicará solicitud de audiencia de imputación de cargos ante el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao contra los procesados por el ataque armado.

Los seis detenidos que fueron inicialmente imputados por el delito de tentativa de homicidio ahora responderán por homicidio agravado.

Esta situación cambia el panorama judicial y agrava la situación jurídica de los procesados, entre los que se encuentra un menor de edad que, según la Fiscalía General de la Nación, habría disparado contra Uribe Turbay mientras participaba en un evento político en el parque El Golfito del barrio Modelia, de la localidad de Fontibón.

La investigación le permitió a la Fiscalía identificar la red criminal que planeó y ejecutó el crimen de Uribe Turbay.

Según las autoridades, Elder José Arteaga alias ‘El Costeño’ habría contratado a los otros implicados:

Alias ‘Tianz’ , menor de 15 años que según los videos y los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, habría disparado contra Uribe.

, menor de 15 años que según los videos y los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, habría disparado contra Uribe. Alias ‘Gabriela’ , quien entregó la pistola Glock 9 mm, presuntamente adquirida en Arizona, EE. UU.

, quien entregó la pistola Glock 9 mm, presuntamente adquirida en Arizona, EE. UU. Carlos Eduardo Mora González , conductor del Chevrolet Spark.

, conductor del Chevrolet Spark. William Fernando González Cruz , conductor del Volkswagen azul.

, conductor del Volkswagen azul. Cristian Camilo González Ardila, el motociclista que facilitó la fuga del menor.

Todos están procesados, hasta el momento, por los delitos de concierto para delinquir y uso de menores para la comisión de delitos y, ahora, se les agregará homicidio agravado.

Bajo estrictas medidas de seguridad permanecen en el búnker de la Fiscalía.

