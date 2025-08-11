“La actividad política siempre tiene un riesgo”: Alfredo Saade tras muerte de Miguel Uribe

Tras confirmarse la muerte del precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, luego de sufrir un atentado ocurrido en el occidente de Bogotá en junio de este año, el jefe de Despacho de la Presidencia de la República, Alfredo Saade, lamentó lo ocurrido.

Sin embargo, Saade advirtió que la “actividad política siempre tiene un riesgo, toda actividad tiene un riesgo (…) manejar bicicleta tiene un riesgo de caerse y atropellarse y más en una actividad pública en un país tan convulsionado, no de ahora”.

Por eso, enfatizó en que no se puede responsabilizar al presidente Petro tras la muerte del Senador del Centro Democrático.

“Un muchacho que tenía un futuro por delante, mandar un abrazo a la familia, un mensaje de solidaridad, amor y paz, que el país siga orando y pueda dar un vuelco en este ambiente electoral que lo ha querido manchar de sangre, no se puede seguir insinuando que el presidente Petro tiene culpa en este homicidio”, aseguró el funcionario del Gobierno.

De igual forma, destacó que el presidente Petro siempre ha buscado la paz, a pesar de ser un hombre perseguido. “El país debe entender que el presidente Petro es la persona más perseguida de los últimos tiempos (…) lo único que ha buscado es la paz para los colombianos (…) exigimos y pedimos a la justicia que se llegue a esas personas que dieron la orden de asesinar a Miguel Uribe, esto es un tema de Nación en donde debemos unirnos y llamar a la calma”.

