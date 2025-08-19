Decisión hubiera sido provisional si se hubiera mantenido condición: PGN por posible sanción a Saade

El procurador Gregorio Eljach se pronunció sobre el borrador de documento con el que tenían lista la sanción a Alfredo Saade por el caso de los pasaportes: “la decisión era provisional, hubiera sido si se hubiera mantenido en la condición. Nadie lo ha firmado, es un borrador (...) como las circunstancias cambian y la realidad cambia, el derecho también cambia”.

Lea más: Procuraduría tenía lista suspensión contra Alfredo Saade antes de que lo nombraran embajador

El jefe del Ministerio Pública afirmó que la investigación sobre los pasaportes continúa y, en caso tal de que Saade sea sancionado provisionalmente, no podría ocupar ningún cargo público durante el tiempo de la suspensión.

“Hay que adelantar pruebas, hay que dar recursos, hay que valorar las circunstancias. Entonces, cada uno tiene una dinámica propia dentro de unos términos generales”, afirmó Eljah.

Le puede interesar Alfredo Saade sale de su cargo como jefe de Despacho: será embajador de Colombia en Brasil

A ello agregó que el proceso sigue, porque no es contra nadie en particular. “Fueron surgiendo actores, funcionarios públicos, excancilleres, otros servidores de otros niveles, que todos hacen parte de la misma investigación. Luego el proceso no tiene ninguna eventualidad de que vaya a cesar todavía”, aseveró.

Hay que recordar que la Procuraduría tenía proyectada la suspensión de Alfredo Saade por tres meses, en su cargo, que no ocupará más, como jefe de despacho del Gobierno del presidente Petro, pues será el nuevo embajador del país en Brasil.

Lo anterior, con base en su presunta extralimitación de funciones en materia del nuevo modelo de pasaportes.

En el documento se expusieron reuniones a las que Saade citó a varios de estos funcionarios como Jaramillo Jassir en las que dándole instrucciones sin ser su superior jerárquico, presuntamente al parecer le dijo que no tenía que consultarle nada a su jefe Laura Sarabia, la canciller, amparándose en que la “orden” venía desde el presidente Petro.