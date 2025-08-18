Procuraduría llama a juicio a expresidente de Nueva EPS por “indebida destinación de recursos”

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos y llamó a juicio disciplinario al expresidente ejecutivo de la Nueva EPS, José Fernando Cardona Uribe, por cuenta de las presuntas irregularidades en un plan de ahorro voluntario.

Se trata del llamado “Plan Semilla”. De acuerdo con la investigación del ente de control, dicho plan de ahorro voluntario fue autorizado, por un valor superior a los 1.000 millones de pesos, con cargo a los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), pero habría sido utilizado con fines administrativos, de forma indebida.

Según el pliego de cargos amparado en la normativa vigente, los recursos destinados exclusivamente a usos de salud no pueden utilizarse con otros fines, aquí administrativos. Bajo ese entendido el expresidente de la Nueva EPS habría trasgredido la ley.

“Para la Procuraduría, Cardona Uribe habría quebrantado el principio de moralidad que rige la función pública, por lo que de manera provisional calificó su supuesta conducta como falta disciplinaria gravísima cometida a título de culpa gravísima” concluyó el ente de control.

