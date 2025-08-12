Hospitales en Boyacá entran en crisis financiera por deudas de las EPS

Tunja

Los 13 hospitales públicos de Boyacá enfrentan una grave crisis financiera ocasionada por las deudas acumuladas de las EPS en el departamento. La suma supera los 820.000 millones de pesos.

De acuerdo con los gerentes de estos centros asistenciales de Boyacá, la falta del pago está generando afectaciones en la sostenibilidad financiera de estas instituciones.

“En los últimos meses, no se ha efectuado el giro del 80% del valor facturado y radicado correspondiente a la cartera corriente, tal como lo establece la normatividad, especialmente por parte de las EPS bajo medidas de vigilancia especial o intervención administrativa. Esta falta de pago está afectando de manera directa la sostenibilidad financiera de nuestras instituciones, limitando la capacidad de respuesta y poniendo en riesgo la continuidad de los servicios que prestamos a la población”, aseguraron a través de un comunicado.

De acuerdo con los datos entregados, la deuda de las deudas acumuladas por parte de varias Entidades Administradoras de Planes de Beneficio (EAPBS) y entidades responsables de pago, superan los $820.000 millones.

“Actualmente, según datos tomados de la Contaduría General de la Nación a junio 2025, la deuda total acumulada que las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB) mantienen con los 13 hospitales públicos del orden departamental asciende a un aproximado de $ 822.116.280.796, cifra que refleja la magnitud de la crisis que atravesamos y que compromete gravemente nuestra operación”, agregan.

Según señalan, las diferentes Entidades Administradoras de Planes de Beneficio han venido desarrollando estas malas prácticas que tienen en esta situación a los hospitales de Boyacá.

- El proceso de radicación de las facturas es limitado por las plataformas, ya que no se genera número de radicado de manera inmediata, lo que hace que se retrase el proceso normal de cuentas médicas.

- Las citas de conciliación de glosas son demoradas para llevar a cabo el proceso de conciliación, especialmente aquellas que están en intervención.

- No se han vuelto a realizar mesas de trabajo para subsanar las devoluciones impidiendo que se contabilicen como cartera en las EAPB muchas facturas de servicios efectivamente prestados.

- En las mesas de conciliación de la circular 030 no se delega a un Representante de las ERP, con poder de decisión para poder suscribir acuerdos de pago sobre el valor coincidente, tal como lo define el marco normativo vigente y la finalidad misma de la Circular conjunta 030 de 2013 emitida por el MSPS y la Supersalud.

“La situación es generalizada, los 13 hospitales públicos de orden departamental en Boyacá, atravesamos un escenario de presión financiera que amenaza con comprometer el funcionamiento normal de nuestros centros asistenciales. A pesar de ello, hemos mantenido la prestación de servicios con calidad, seguridad y humanización, redoblando esfuerzos para no interrumpir la atención a nuestros usuarios. Cabe aclarar que en el departamento de Boyacá son aproximadamente 105 ESE, y hemos sido informados que igual situación se ha venido generando en muchas ESE de orden municipal”, indicaron.

Por último, desde los 13 hospitales en el departamento le hacen un llamado a las EPS y entidades responsables de pago, así como a las entidades competentes, para que se garantice el flujo oportuno de recursos, permitiendo así mantener la operatividad de las instituciones y asegurar el derecho fundamental a la salud de todos los boyacenses.

Este es el reporte de las deudas que tienen las EPS con los 13 hospitales de Boyacá.