“Que nos importa la ANDI, no me gusta el whisky ni que me inviten”: presidente Petro

El presidente Gustavo Petro volvió a referirse sobre su no asistencia al congreso de la ANDI durante el consejo de ministros martes 19 de agosto. Foto: Joel González - Presidencia de la República / Joel_Gonzalez

El presidente de la República, Gustavo Petro, durante un consejo de ministros que se realizó en la noche de este 19 de agosto, volvió a referirse a la polémica, por cuenta de la no asistencia al congreso de la ANDI, desarrollado en Cartagena. “Ponen a sus ideólogos a hablar por ellos su programa de gobierno que no es más, sino sobreexplotar”, señaló el mandatario.

Petro reiteró que, durante su gobierno, los ricos han obtenido muchas más ganancias. “Se están llenando de billete, porque mejoramos las condiciones macroeconómicas, entonces se enriquecen los pobres y se enriquecen los ricos, tal como lo dijimos en campaña, pero ellos no lo entienden”, explicó.

“Ellos no lo entienden y entonces nos echan, nosotros que nos importa la ANDI, no me gusta el whisky ni que me inviten”, afirmó Gustavo Petro, quien cuestionó que el presidente de la ANDI, Bruce Macmaster, no ha aclarado porque es mencionado en las grabaciones de Álvaro Leyva en donde se hablaba de una supuesta conspiración para tumbar al presidente de la República.

De hecho, horas antes del pronunciamiento en el consejo de ministros, Petro había cuestionado que “la Fiscalía debería aclararnos ese intento de sedición”, en referencia a la acusación contra Bruce Macmaster.

Por eso, volvió a preguntarse: “¿los aplausos que recibe son por ese hecho?, entonces estar al lado del pueblo trabajador merece el derrocamiento del gobierno. ¿A tal punto llega el egoísmo social en Colombia? ¿La sociedad de castas?”.

