MinHacienda sobre su renuncia a la visa de EE.UU: “a lo que había que ir ya fui”

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, se pronunció sobre su renuncia a la visa de EE.UU., en solidaridad con el presidente Gustavo Petro, a quien ese país le revocó el documento tras unas manifestaciones en Nueva York.

“No me interesaba tener una visa cuando están agrediendo al presidente de la República, y ellos tenían interés en no facilitarla”, afirmó el jefe de la cartera de Hacienda.

Asimismo, aseguró que el mandatario colombiano no guarda silencio, sino que dice la verdad con legitimidad sobre la tragedia humana que está ocurriendo en Gaza.

Por eso, señaló que no extrañará ir al país norteamericano. “A lo que había que ir ya fui”, resaltó.

Sobre el impacto en las relaciones comerciales, Ávila aseveró que “los actores que inquietan no son los únicos actores en el mundo, sino que tenemos abiertas las puertas a muchos escenarios y espacios que nos invitan y con quienes tenemos una muy estrecha relación en las relaciones multilaterales”.

Y en cuanto a la reunión del Fondo Monetario Internacional del 13 de octubre, señaló que van a evaluar quién participa por parte del Gobierno. “Tener delegados allá no es un problema mayor”, remató.