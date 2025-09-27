Fue el único capaz de decirle la verdad: Benedetti a Trump tras decisión de revocar la visa a Petro

El ministro del interior, Armando Benedetti, rechazó la decisión de los Estados Unidos de revocar la visa al presidente de la República, Gustavo Petro, por sus declaraciones en las que invitó a los soldados de Estados Unidos a que “desobedezcan” a Donald Trump,

El ministro criticó la decisión del Gobierno Trump y afirmó que “al único que tenían que quitarle la visa era a Netanyahu, y ya, por unanimidad, se la quitó la ONU hoy como ciudadano indigno del mundo. Pero como el imperio lo protege, la coge con el único presidente que fue capaz de decirle la verdad en su cara”.

Al único que tenían que quitarle la visa era a Netanyahu y ya por unanimidad se la quitó la ONU hoy como ciudadano indigno del mundo. Pero como el imperio lo protege, la coge con el único presidente que fue capaz de decirle la verdad en su cara. — Armando Benedetti (@AABenedetti) September 27, 2025

La decisión de Estados Unidos se da luego de que durante la manifestación que se realizó en el Time Square, en Nueva York, en la que se pedía la captura del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por los crímenes cometidos en Palestina, el presidente Gustavo Petro, con megáfono en mano, envió un mensaje a los soldados de Estados Unidos: “desobedezcan la orden de Trump”.

El mandatario explicó:No tengo nada contra el pueblo judío ni contra el pueblo de Israel, varios son amigos míos. Los entrenamos muy jóvenes con combatientes de la organización liberal Palestina en los desiertos de Libia y sabemos de su lucha hace mucho tiempo cuando existía el Movimiento 19 de abril (M-19) que fue solidario con Palestina, con el Congreso Africano (…) por eso hice la siguiente propuesta”.

Añadió: “Por asamblea en las Naciones Unidas, vamos a presentar una resolución que diga que se ordena la configuración de un Ejército de Liberación del mundo que tiene como primer objetivo liberar a Palestina. Si las dos terceras partes de las naciones votan a favor estaremos en un proceso para Palestina (…) las naciones que voten tendrán la responsabilidad de configurar con sus propios ejércitos esta gran unidad primera en el mundo (…) tiene que ser más grande que Estados Unidos”.

En cuanto a los soldados de los Estados Unidos, Petro les pidió “no apuntar contra la humanidad sus fusiles, desobedezcan la orden de Trump. Obedezcan la orden de la humanidad”.

Por eso, enfatizó en que cuando la diplomacia se acaba, “hay que pasar a la siguiente fase de la lucha”.