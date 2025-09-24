“Pide vehículos como si fuera una agencia”: Benedetti a Saade tras queja por falta de camionetas UNP

El ministro del interior, Armando Benedetti, respondió a Alfredo Saade, quien manifestó, a través de sus redes sociales, falta de garantías ante la no asignación de vehículos por parte de la UNP para el traslado del precandidato presidencial.

“Él ya tiene seguridad por parte del último comité. Me dijeron que se le iban a dar unos carros. Yo pregunté ayer qué había pasado con el pastor y me dijeron que él pedía como si eso fuera una agencia de alquiler de carros, entonces que no podían mandar el carro de un momento a otro. Pero si es así, díganle que yo le pago el Uber”, dijo Benedetti.

Por eso, Alfredo Saade compartió un video en el que relató su llegada a Medellín y expuso las dificultades logísticas que enfrenta durante su campaña, debido a la falta de respuesta de la Unidad Nacional de Protección.

También agradeció el apoyo de la Policía Nacional, aunque señaló que no cuenta con un vehículo disponible para su traslado inmediato.

Tras una reunión entre el ministro del Interior, Armando Benedetti y el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, se analizaron de manera directa las condiciones actuales de protección y los retos logísticos que enfrenta el Estado para garantizar la seguridad de quienes participan en la contienda electoral de 2026.

Durante el encuentro se identificó una problemática alarmante, y es que hay escasez de vehículos blindados para proteger a los precandidatos presidenciales.

El director de la UNP afirmó que hay una una avalancha de solicitudes, por lo que la entidad tuvo que hacer un ejercicio de licitación para ubicar vehículos blindados y convencionales. “Los vehículos convencionales, todos los cuatrogrupos,s resultaron desiertos, no hubo, no se presentaron oferentes y para los vehículos blindados, solamente hubo una adjudicación”.

Y añadió que “los otros tres grupos de blindados resultaron desiertos. Esto nos pone en una dificultad en la medida en que vehículos no hay disponibles, la dificultad es por la escasez de vehículos”, señaló Rodríguez.

“Frente a este panorama, el Gobierno Nacional trabaja de manera articulada en la implementación de un plan de acción inmediato, orientado a garantizar que todos los actores del proceso democrático cuenten con las condiciones necesarias para ejercer sus derechos políticos en un entorno seguro y libre de amenazas”, dijo.

Por otro lado, se mostró preocupación por otra problemática: Aunque se encuentran en curso los procesos de licitación para el suministro de vehículos blindados, no se ha logrado identificar en el mercado nacional oferentes “con la capacidad técnica y logística para proveerlos con las especificaciones de seguridad requeridas”.

“La primera conclusión y la más importante es que se han prestado 1.047 servicios que involucran 15.000 efectivos entre Armada, Ejército y Policía. Eso da para cubrir la seguridad de 59 candidatos a la Presidencia, lo cual es bastante”, dijo Benedetti.