Procuraduría revoca suspensión contra Alfredo Saade por caso pasaportes: Investigación sigue

Alfredo Saade informó en sus redes sociales que la suspensión provisional de tres meses, que le había impuesto la Procuraduría General de la Nación, fue levantada. Según escribió en su cuenta de X, “la medida quedó sin efectos jurídicos y carece hoy de toda validez”.

El órgano de control había anunciado el pasado 19 de agosto la sanción en su contra, mediante un comunicado oficial, argumentando presuntas irregularidades en el proceso de expedición de pasaportes.

Saade, quien se desempeñó como jefe de Despacho, fue señalado de haber incurrido en “conductas indebidas” y de sobrepasar sus funciones, lo que habría derivado en retrasos en la entrega de pasaportes y en presiones para la firma de un convenio con la Imprenta Nacional y una empresa de Portugal.

En medio de la controversia, el exfuncionario responsabilizó al ministro del Interior, Armando Benedetti, de estar detrás de la sanción. Al respecto, insistió en que “desde el 1 de septiembre se siguen entregando los pasaportes a los colombianos y en ningún momento se han dejado de entregar”, contradiciendo los argumentos de la investigación disciplinaria.

Finalmente, aseguró estar dispuesto a responder ante las autoridades competentes y demostrar “con hechos y en derecho” que no ha cometido ninguna falta disciplinaria.