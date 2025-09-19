UNP reconoce escasez de vehículos blindados para proteger a precandidatos presidenciales

Tras una reunión entre el ministro del Interior, Armando Benedetti, junto al Director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, se analizaron de manera directa y contundente las condiciones actuales de protección y los retos logísticos que enfrenta el Estado para garantizar la seguridad de quienes participan en la contienda electoral de 2026.

Durante el encuentro se identificó una problemática alarmante y es que hay escasez de vehículos blindados para proteger a los precandidatos presidenciales.

El director de la UNP afirmó que hay una una avalancha de solicitudes, por lo que la entidad tuvo que hacer un ejercicio de licitación para ubicar vehículos blindados y convencionales. “Los vehículos convencionales, todos los cuatro grupos resultaron desiertos, no hubo, no se presentaron oferentes y para los vehículos blindados solamente hubo una adjudicación”.

Y añadió: “Los otros tres grupos de blindados resultaron desiertos. Esto nos pone en una dificultad en la medida en que vehículos no hay disponibles, la dificultad es por la escasez de vehículos”, señaló Rodríguez.

“Frente a este panorama, el Gobierno Nacional trabaja de manera articulada en la implementación de un plan de acción inmediato, orientado a garantizar que todos los actores del proceso democrático cuenten con las condiciones necesarias para ejercer sus derechos políticos en un entorno seguro y libre de amenazas”, dijo.

Por otro lado, se mostró preocupación por otra problemática: Aunque se encuentran en curso los procesos de licitación para el suministro de vehículos blindados, no se ha logrado identificar en el mercado nacional oferentes “con la capacidad técnica y logística para proveerlos con las especificaciones de seguridad requeridas”.

“La primera conclusión y la más importante es que se han prestado 1.047 servicios que involucran 15.000 efectivos entre Armada, Ejército y Policía. Eso da para cubrir la seguridad de 59 candidatos a la Presidencia, lo cual es bastante”, dijo Benedetti.

El ministro también indicó que, hasta la fecha, se han atendido 64 solicitudes de protección presidencial, incluyendo las que se encuentran en estudio.