“Ya no es una consulta popular, ahora vamos a la Asamblea Nacional Constituyente”: Petro
Desde La Dorada, Caldas, el presidente Petro volvió a plantear la posibilidad de “cómo volvemos realidad el año entrante, a través de los mecanismos, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente”.
“Ya no es una consulta popular. Ahora, porque nos quieren ‘poner conejo’ en la reforma a la salud y en la pensional nada que nada, vamos es a la Asamblea Nacional Constituyente que haga realidad el poder popular”, advirtió el presidente Petro.
Noticia en desarrollo.
Esto dijo el presidente Gustavo Petro:
