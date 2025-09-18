Actualidad

“Ya no es una consulta popular, ahora vamos a la Asamblea Nacional Constituyente”: Petro

Gustavo Petro. Foto: Getty Images.

Gustavo Petro. Foto: Getty Images. / ANDREA ARIZA

Desde La Dorada, Caldas, el presidente Petro volvió a plantear la posibilidad de “cómo volvemos realidad el año entrante, a través de los mecanismos, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente”.

Ya no es una consulta popular. Ahora, porque nos quieren ‘poner conejo’ en la reforma a la salud y en la pensional nada que nada, vamos es a la Asamblea Nacional Constituyente que haga realidad el poder popular”, advirtió el presidente Petro.

Noticia en desarrollo.

Esto dijo el presidente Gustavo Petro:

