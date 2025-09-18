Centro Democrático y Cambio Radical preparan cumbre con miras a hacer una consulta para elecciones

Los partidos de oposición Centro Democrático y Cambio Radical alistan una cumbre para buscar una posible alianza de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.

Según fuentes consultadas, el encuentro podría tener como fecha el 15 de octubre, y contaría con la presencia de congresistas de ambos partidos, sus directivos, e incluso, han pensado en invitar al registrador nacional, Hernán Penagos.

Así pues, en la cumbre política participarán los directores de los partidos, Gabriel Vallejo, del Centro Democrático, y Germán Córdoba, de Cambio Radical, y se espera que allí se trace una hoja de ruta para las próximas elecciones.

De hecho, la reunión tendría tres objetivos:

Construir una agenda legislativa y un acuerdo para hundir las reformas del Gobierno, entre ellas, la cirugía al sistema de salud, la tributaria y la ley de paz total. Definir una agenda programática para presentar propuestas conjuntas para las elecciones legislativas y presidenciales de 2026. Buscar acuerdos para preparar una consulta para marzo de 2026, en la que posiblemente se seleccione un candidato único a la Presidencia.

Además, se busca que este sea un primer acercamiento para plantear, quizá, una convención más grande y abierta a la militancia de ambos partidos.

Hay que decir que eso coincide con el regreso del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, tras algunos problemas de salud e intervenciones quirúrgicas en Estados Unidos. Fuentes dicen que ha retomado las reuniones políticas y se encuentra muy “activo”.

Incluso, se espera que tome una decisión sobre aspirar o no a la Presidencia antes de que termine octubre. Hasta se ha señalado que estaría teniendo comunicación con el expresidente Álvaro Uribe; y se espera la confirmación de ambos para que asistan a la cumbre política.