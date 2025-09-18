Centro Democrático y Cambio Radical preparan cumbre con miras a hacer una consulta para elecciones
Ambos partidos de oposición estarían evaluando el camino para llegar juntos a las elecciones presidenciales y legislativas del 2026.
Los partidos de oposición Centro Democrático y Cambio Radical alistan una cumbre para buscar una posible alianza de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.
- Lea también: Desde Cambio Radical, 49 políticos le piden a Germán Vargas Lleras que sea candidato presidencial
Según fuentes consultadas, el encuentro podría tener como fecha el 15 de octubre, y contaría con la presencia de congresistas de ambos partidos, sus directivos, e incluso, han pensado en invitar al registrador nacional, Hernán Penagos.
Así pues, en la cumbre política participarán los directores de los partidos, Gabriel Vallejo, del Centro Democrático, y Germán Córdoba, de Cambio Radical, y se espera que allí se trace una hoja de ruta para las próximas elecciones.
De hecho, la reunión tendría tres objetivos:
- Construir una agenda legislativa y un acuerdo para hundir las reformas del Gobierno, entre ellas, la cirugía al sistema de salud, la tributaria y la ley de paz total.
- Definir una agenda programática para presentar propuestas conjuntas para las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.
- Buscar acuerdos para preparar una consulta para marzo de 2026, en la que posiblemente se seleccione un candidato único a la Presidencia.
Además, se busca que este sea un primer acercamiento para plantear, quizá, una convención más grande y abierta a la militancia de ambos partidos.
Hay que decir que eso coincide con el regreso del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, tras algunos problemas de salud e intervenciones quirúrgicas en Estados Unidos. Fuentes dicen que ha retomado las reuniones políticas y se encuentra muy “activo”.
Incluso, se espera que tome una decisión sobre aspirar o no a la Presidencia antes de que termine octubre. Hasta se ha señalado que estaría teniendo comunicación con el expresidente Álvaro Uribe; y se espera la confirmación de ambos para que asistan a la cumbre política.