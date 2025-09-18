Desde Cambio Radical, 49 políticos le piden a Germán Vargas Lleras que sea candidato presidencial

Al menos 49 políticos de Cambio Radical, de todo el país, enviaron esta carta al exvicepresidente Germán Vargas Lleras para pedirle que aspire a la Presidencia en 2026.

“Requerimos para Colombia un liderazgo firme, capaz de recuperar el respeto por las instituciones (…) Ese liderazgo solo puede venir de usted, doctor Germán Vargas Lleras. Sus logros en los distintos cargos que ha ocupado, su capacidad de gestión y su temple lo diferencian de cualquier otro dirigente”.

NOTICIA EN DESARROLLO...