Miguel Uribe Londoño arremetió contra Petro: “No permito que calumnie a mi familia”

El precandidato del Centro Democrático, Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, respondió este miércoles a los señalamientos del presidente Gustavo Petro, luego de que ordenara a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) investigar los supuestos negocios de esmeraldas de su familia.

Uribe Londoño aseguró que no va a permitir que el presidente use el nombre de su hijo “con fines mediáticos” y negó que su familia tenga relación con negocios de esmeraldas. De hecho, según el presidente, esto pudo estar relacionado al asesinato.

“No le permito que siga utilizando el nombre de mi hijo para sus burdas manipulaciones mediáticas (...) No le permito que siga calumniando el apellido de mi familia con el invento del negocio de las esmeraldas. Esos no son nuestros negocios”, dijo.

Y aseguró que cada vez que el presidente “se inventa un nuevo cuento” abre un nuevo frente de investigación. Se refirió a los señalamientos de Petro sobre “la mafia europea o el asesino que vive en Dubái, obliga a los fiscales a actuar de oficio e investigar esa nueva denuncia. De este modo, pretende darle largas a este proceso de investigación.”

De otro lado, también responsabilizó políticamente a Petro por el asesinato de su hijo: “Usted hostigó a Miguel con sus trinos y sus irresponsables declaraciones. Usted es responsable políticamente del magnicidio de mi hijo.”