Magistrada Natalia Ángel responde a Germán Vargas Lleras y lo acusa de acoso judicial

Natalia Ángel Cabo, magistrada de la Corte Constitucional, respondió duramente al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien en su más reciente columna en el diario El Tiempo, la señaló de haber intercedido indebidamente para ayudar a que María Patricia Balanta, fuera elegida como magistrada de esa alta Corte.

La magistrada Ángel Cabo desmintió tajantemente esta afirmación y señaló que nunca ha sido cercana ni a “este” ni a otro gobierno, que su entorno profesional siempre ha sido el académico, y por ende, señaló a Vargas Lleras de incrementar el nivel de “falsedades” en su contra de forma peligrosa.

“Para que la ciudadanía lo tenga claro, mi origen es académico, no hago parte de la política y no tengo cercanía ni con este ni con ningún otro gobierno. Si bien en el curso de mi aspiración a la Corte conocí a los señores Camargo y Tobar, no conozco ni he hablado con la señora Balanta” dijo.

Por el contrario, la magistrada calificó tanto esta como otras publicaciones de Vargas Lleras con afirmaciones en su contra, como acciones de acoso judicial, las cuales se alejan de la crítica ponderada y respetuosa convirtiéndose en un patrón lamentable.

“Lamentablemente anticipo que en medio de una campaña política conductas como las descritas continuarán y que el señor Vargas Lleras en su tribuna seguirá haciendo ataques y afirmaciones falsas contra mí, con el fin de generar un manto de duda sobre mi nombre, independencia y actuaciones” sentenció la magistrada Ángel con dureza.

Asimismo desmintió que junto a magistrados como Juan Carlos Cortés favoreciera al Gobierno Nacional, agregando que el sentido de su posición en distintas decisiones ha coincidido con otros magistrados que de hecho han sido ubicados muy lejos ideológicamente del presidente Petro y el Gobierno.

Adicionalmente, negó que la entrega de sus proyectos de decisión en distintos asuntos de conocimiento de la Corte haya sido lenta y demorada, agregando por el contrario que sus actuaciones han sido diáfanas y cumplidas, contradiciendo a Vargas Lleras quien ha sugerido que está poniéndole el pie al freno en varios asuntos de interés del ejecutivo.