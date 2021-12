Natalia Ángel es la nueva magistrada de la Corte Constitucional: “la tercera es la vencida”

La abogada Natalia Ángel Cabo fue elegida por la plenaria del Senado como la nueva magistrada de la Corte Constitucional, en reemplazo de Alberto Rojas.

Fue escogida con 57 votos, mientras que Héctor Riveros obtuvo 22 y Luis Manuel Lasso, 16. Solo un congresista votó en blanco.

Durante su intervención agradeció el respaldo y recordó que en el pasado no fue escogida para ocupar una alta dignidad como esta, pese a que fue postulada en dos oportunidades.

“Solo puedo decir que la tercera es la vencida, me han tenido aquí cinco años, lo logré. Me siento muy emocionada, yo quería enseñarle a mi hijo que la perseverancia ayuda y se logra. Gracias por la confianza que me han tenido”, dijo.

La nueva magistrada es abogada de la Universidad de Los Andes y profesora de la facultad de Derecho de esa misma institución. Además, tiene una maestría en Derecho de la Universidad de Harvard.