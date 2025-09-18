MinDefensa ratificó la orden de continuar la ofensiva contra el Clan del Golfo

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que aunque ya se iniciaron las negociaciones entre el Gobierno y el Clan del Golfo, no hay ningún cese de operaciones y que la orden es mantener la ofensiva contra ese grupo al margen de la ley.

Puede leer: Gobierno y Clan del Golfo trazan hoja de ruta para el desarme del grupo ilegal

Las declaraciones del ministro Sánchez se generaron en el Congreso de Colfecar que se desarrolla en Cartagena, donde aseguró que “en lo que respecta al Ministerio de Defensa la orden es continuar la ofensiva contra todos los grupos armados organizados inclusive el clan del Golfo. No hay ningún cese al fuego, no hay ninguna suspensión de operaciones militares y paralelo a ello pues hay observadores militares y policiales de la mano de la oficina del alto comisionado para la paz para monitorear cuál es el cumplimiento de los acuerdos que ha definido el Gobierno Nacional, pero por parte de nosotros es actuar con total contundencia porque eso es lo que dice la Constitución Política de Colombia”.

Le puede interesar: Ejército neutralizó a tres integrantes del Clan del Golfo en zona rural de Nóvita, Chocó

En línea con las declaraciones del ministro Sánchez, el presidente de la República, Gustavo Petro, expuso que con el inicio de las negociaciones se dará prioridad a la sustitución de cultivos ilícitos, añadiendo que los diálogos deben tener un carácter socio-jurídico a medida que vayan progresando.