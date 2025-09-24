“Hay que liberar Palestina”: Petro pidió ante la ONU una fuerza armada para proteger la vida en Gaza

Ante la asamblea de la ONU, el presidente Gustavo Petro aseguró que “es hora de detener el genocidio en Palestina”, por eso, pidió una fuerza armada para defender la vida en Gaza.

“Hay que liberar a Palestina. No con una votación del consejo de seguridad, es conformando una fuerza armada para defender la vida del pueblo (...) No son cascos azules no entrenados, es un Ejército poderoso de los países que no aceptan el genocidio, por eso invito a las naciones del mundo a unir a Ejércitos y armas”, expresó.

Asimismo, advirtió que “sobran las palabras. Es la hora de la espada de la libertad o la muerte, porque no solo van a bombardear a Gaza, no solo al Caribe como ya lo hacen, sino a la humanidad que clama libertad, porque desde Washington y la OTAN matan la democracia, y hacen renacer la tiranía y el totalitarismo a nivel global. Hay que levantar la bandera roja y negra que alzó Bolívar”.

Ante este escenario, el presidente Petro planteó que la ONU debe empezar su cambio deteniendo el genocidio en Palestina.

“Con la efectividad de un Ejército de la salvación del mundo, votado por la Asamblea de Naciones Unidas y sin veto (…) Una y otra vez, este recinto es testigo mudo y cómplice de un genocidio en el mundo de hoy, cuando creíamos que era solo propiedad de Hitler”, agregó.

