Petro dijo que Leyva y aliados lo demandarían en EEUU: pidió al pueblo “alzarse” si tiene problemas

Horas antes de su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de la República, Gustavo Petro, reveló que Álvaro Leyva y sus “aliados golpistas”, en las próximas horas interpondrían “una demanda contra mí, en los Estados Unidos”.

Por eso, Petro advirtió y solicitó al pueblo colombiano que si Álvaro Leyva y sus aliados, “llegarán a cometer semejante villanía, y tuviera problemas, no dudar en alzarse. No sé debe permitir la tiranía, los deseos de los corruptos y asesinos del pueblo no se impondrán“.

Sin embargo, Petro dijo: “Si no pasa nada que lamentar, vamos a reunirnos en la gran plaza de Murillo, en la ciudad de Ibagué, a demostrar que hay un pueblo que lucha por la Democracia, por la Dignidad y la Independencia nacional, por la Vida y por su poder Constituyente. Que todo el Tolima vibre con el bunde de mi patria. Nos veremos en Ibagué a preparar la movilización por la democracia y el poder constituyente”.

Pero, además, a través de su cuenta en la red social X, el presidente de la República, Gustavo Petro, reaccionó a la ampliación de las denuncias que presentó el excanciller Álvaro Leyva contra el mandatario, por su supuesta adicción.

Leyva citó 82 supuestos incumplimientos, pidió testimonios de funcionarios, grabaciones y anexó incluso una incapacidad psiquiátrica de 2019.

Sin embargo, el presidente Petro dijo: “Dice el Hidalgo (Leyva) que desaparecí extrañamente de Santiago de Chile, después de no sé qué borrachera, con el mal vino de la botella que nos ofreció el mismo Hidalgo estafador, a más de diez que cenábamos en un restaurante con su hijo, que llegó extrañamente y sin ser invitado, porque llegó allí, buscando negocios”.

Petro continuó su relato agregando: “dice el Hidalgo, que salí borracho entre meseros y ni siquiera muestra video alguno y la prensa silencia a los otros comensales que saben que con una botella para diez no se emborracha nadie y que salí muy bien del restaurante, pero resulta que yo mismo no pasó de una o dos copas de cerveza o de vino, y nada más, porque no puedo tomar tragos fuertes porque el dolor de mi gastritis y de las secuelas de la operación que me hicieron en La Habana es tan grande que no me lo permite mi organismo”.

Por eso, Petro recordó que su condición clínica es pública. “Cuando lean mi historia clínica de la Fundación Santa Fe verán que voy allí, sobre todo por mi gastritis, y no por lo que dice el estafador corrupto”.

Según Petro, Leyva junto con la derecha “quieren tumbar al presidente porque le quitó el negocio de Thomas and Gregg, negocio en el que metió las manos, y por ello fue suspendido de por vida de la función pública; el mismo Hidalgo, al que perdoné, con enorme error mío, de ser uno de los posibles sobornados del cartel de los Rodríguez, motivo por el que se exilió en Costa Rica, ahora quiere demostrar con solo el chisme que padezco de una drogadicción inhabilitadora”.

