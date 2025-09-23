Petro respondió a Leyva y mostró pruebas de lo que hizo en Chile: “quieren tumbar al presidente”

A través de su cuenta en la red social X, el presidente de la República, Gustavo Petro, reaccionó a la ampliación de las denuncias que presentó el excanciller Álvaro Leyva contra el mandatario, por su supuesta adicción.

Leyva citó 82 supuestos incumplimientos, pidió testimonios de funcionarios, grabaciones y anexó incluso una incapacidad psiquiátrica de 2019. Sin embargo, el presidente Petro dijo:

“Dice el Hidalgo (Leyva) que desaparecí extrañamente de Santiago de Chile, después de no sé qué borrachera, con el mal vino de la botella que nos ofreció él mismo Hidalgo estafador, a más de diez que cenábamos en un restaurante con su hijo, que llegó extrañamente y sin ser invitado, porque llegó allí, buscando negocios”.

Petro continuó su relato agregando: “dice el Hidalgo, que salí borracho entre meseros y ni siquiera muestra video alguno y la prensa silencia a los otros comensales que saben que con una botella para diez no se emborracha nadie y que salí muy bien del restaurante, pero resulta que yo mismo no pasó de una o dos copas de cerveza o de vino, y nada más, porque no puedo tomar tragos fuertes porque el dolor de mi gastritis y de las secuelas de la operación que me hicieron en La Habana”.

Por eso, Petro recordó que su condición clínica es pública. “Cuando lean mi historia clínica de la Fundación Santa Fe verán que voy allí, sobre todo por mi gastritis, y no por lo que dice el estafador corrupto”.

Según Petro, Leyva junto con la derecha “quieren tumbar al presidente porque le quitó el negocio de Thomas and Gregg, negocio en el que metió las manos, y por ello fue suspendido de por vida de la función pública; el mismo Hidalgo, al que perdoné, con enorme error mío, de ser uno de los posibles sobornados del cartel de los Rodríguez, motivo por el que se exilió en Costa Rica, ahora quiere demostrar con solo el chisme que padezco de una drogadicción inhabilitadora”.

Añadió: “Estúpido es, la drogadicción es una enfermedad que se produce por la falta de amor en el individuo y lo lleva a la esclavitud hacia una sustancia, para escapar. En mi vida no tengo esa carencia porque he estado rodeado por muchísimo amor, y por eso estoy vivo”.

“Les presento la prueba, de lo que hice después de salir de Santiago hacia Valparaíso, con la escolta chilena y colombiana, porque le dije al presidente Boric y me comprendió y me ayudó, y puede cualquiera preguntarle. Tengo las fotos de mi estancia en Valparaíso y testigos muy queridos de mi presencia, y no fue como escribía la prensa mentirosa de mi estadía en Manta, Ecuador, dónde estuve mirando el mar, que adoro, y escribiendo mi libro y no con alias Fito, como me endilgaron con barbarie”.

El jefe de Estado concluyó señalando directamente al excanciller: “El Hidalgo viejo y sobornado y quizás, estafador, miente una y otra vez para que no sea condenado por golpista… Con el aplauso de la prensa del gran capital al estafador, muestro las fotos del sitio a donde fui en mi ‘extraña desaparición’ en Chile. La prensa podrá ir como fue a Manta, a comprobar que estaba y en la Isla de Tierra Negra, en la casa y la tumba de Pablo Neruda, poeta grande y hermoso de la patria latinoamericana”.

Este es el mensaje que compartió Petro con las fotos de las pruebas:

