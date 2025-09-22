“¿Es democracia o el comienzo de la barbarie?“: Petro cuestionó decisión de descertificación

Desde Estados Unidos, en donde participará este martes 23 de septiembre en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió a la decisión de los Estados Unidos de desertificar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Por eso, el mandatario cuestionó lo ocurrido, “es el comienzo de una barbarie”.

“Yo soy un presidente descertificado por un gobierno extranjero. ¿Con qué derecho del derecho internacional puede un presidente de un gobierno extranjero descertificar a otro que fue elegido por su propio pueblo (…) ¿Eso es democracia o el comienzo de la barbarie? No descertificando a mi Ejército ni a mi policía, sino a la persona, al presidente de Colombia por elección popular. La política internacional de drogas es sobre drogas, no sobre personas”.

Además, el presidente Petro dijo que Naciones Unidas es cómplice en la decisión, pero también con lo que está ocurriendo en el mar Caribe con los ataques de Estados Unidos, embarcaciones que asegura el gobierno Trump transportaban droga. “Han caído misiles sobre jóvenes desarmados, entonces están asesinando jóvenes con misiles por orden de un presidente, que es de los Estados Unidos (…) no es solo la descertificación personal a Petro, es el asesinato de más de 15 jóvenes”.