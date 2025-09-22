Gobierno Petro designó 16 gestores de paz: en la lista están Mancuso, ‘Jorge 40′ y ‘El Alemán’

El presidente de la República, Gustavo Petro, firmó la Resolución 327 de 2025 mediante la cual designó a 16 exmiembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como gestores de paz.

Entre las personas que figuran en el documento estan Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo ‘Jorge 40′ y Hernán Giraldo Serna, quienes ahora tendrán un rol activo en el diseño e implementación de estrategias de paz.

De igual forma, están Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, del Bloque Central Bolívar, procesado por desplazamientos masivos y masacres; así como Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, entre otros.

Según señala el decreto, “el término de designación como gestores de paz será hasta el 6 de agosto de 2026. Durante este período, sus actividades se desarrollarán en las condiciones excepcionales, temporales y territoriales que sean definidas en el plan de trabajo que s e suscriba e n cada caso”, señala el decreto.

