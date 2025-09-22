Petro intervendrá en la asamblea de la ONU: narcotráfico y Palestina, entre los temas de su discurso

Este lunes 22 de septiembre se espera que el presidente de la República, Gustavo Petro, viaje a New York, en donde participará en la asamblea general de las Naciones Unidas que se realizará del 23 al 29 de septiembre. Allí se espera que el mandatario intervenga en la reunión del próximo martes ante la instancia multilateral para mostrar su política antidrogas y los resultados logrados, tras la descertificación por parte de los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.

Pero además, también se espera que el presidente colombiano hable del tema de Venezuela y las operaciones militares de Estados Unidos en el caribe, que han dejado la destrucción de embarcaciones que según el Gobierno Trump llevaban droga. Estas acciones han sido rechazadas por Gustavo Petro.

“Así lleven cocaína, matar con un misil a tres pasajeros de una lancha desarmada y no blindada es un asesinato, y el Gobierno de los Estados Unidos está asesinando gente latinoamericana en su propia tierra”, dijo Petro durante un consejo de ministros televisado.

Otro de los temas que tocará Petro tiene que ver con el genocidio en Gaza, por lo que se llevará un mensaje de esperanza y pedirá la creación de una “fuerza armada de paz” en Palestina.

El presidente Petro enfatizó en que si esto no se hace, “no nos van a respetar (…) y seguirán matando niños y niñas en Gaza hasta exterminarlos y la humanidad no puede dejar que exista un genocidio porque las bombas que caen en Gaza también caerán en Bogotá y en Caracas, Quito y Buenos Aires a pesar de lo que piensa cada uno de sus presidentes”.

Colombia está incluida entre los países que dan apertura al Debate General de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En la lista provisional de intervenciones se establece que el presidente Petro hablará hacia el cierre de jornada del primer día del debate.

Por ahora, no se ha confirmado si el presidente Gustavo Petro sostendrá algún tipo de encuentro con jefes de Estado de otros países. Sin embargo, no se descarta que se puedan realizar, al igual que con congresistas de los Estados Unidos.